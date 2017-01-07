 

На вечеринке у Обамы собралась половина Голливуда

07 января 2017 г. 14:47
Источник: Корреспондент
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Прощальную вечеринку президента США Барака Обамы посетили больше звезд, чем его преемник Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января. Так, на вечеринку к Обаме приехали звезды Голливуда, многие из которых в предвыборной гонке поддерживали Хиллари Клинтон, отмечает издание People.

Так, на вечеринку в Белый дом приехали Роберт Де Ниро, певцы Ник Джонас, Джон Ледженд и модель Крисси Тейген, певица Бейонсе с супругом, рэпером Jay-Z, актер Брэдли Купер, телеведущая Опра Уинфри и другие знаменитости.

Продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн в своем Twitter рассказала, что к Обаме прибыли Джордж Клуни, Стивен Спилберг и Пол Маккартни.

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