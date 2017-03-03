 

NASA опубликовало симулятор работы астронавта в открытом космосе

03 марта 2017 г. 16:18
Источник: Украинские новости
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Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало обновленный каталог своего программного обеспечения. В основном это узко специализированные программы для профессиональных инженеров, но есть и сервисы для любителей изучения космоса, а также игра-симулятор астронавта МКС. Об этом сообщает TechCrunch.

В каталоге программного обеспечения NASA 2017-2018 опубликованы десятки приложений и библиотеки открытых кодов. Пользоваться всеми инструментами можно совершенно бесплатно.

В каталоге есть узкоспециализированный софт, который вряд ли сможет использовать человек, не занимающийся профессионально разработкой летательных аппаратов. Но есть и приложения, с помощью которых любители могут наблюдать за космическим пространством и Землей.

Например, программа, позволяющая получать самые свежие спутниковые снимки Земли или приложение, с помощью которого можно отслеживать стихийные бедствия на ней. Для тех, кто хочет попытаться открыть новую планету, опубликована программа, моделирующая траектории любых объектов Солнечной системы.

Самой доступной для широкого круга пользователей является обновленная игра-симулятор Station Spacewalk, позволяющая почувствовать себя астронавтом МКС, проводящим работы в открытом космосе. Сама игра была разработана агентством в 2010 году.

Во время игры приходится тщательно обследовать Международную космическую станцию, чтобы обнаружить и нейтрализовать критические поломки. При этом приходится учитывать особенности космической работы, например, следить за остатком кислорода и пользоваться только реальными инструментами, которые помогли бы настоящему астронавту в ремонте станции.

Как отмечают в NASA, все миссии в игре основаны на настоящих заданиях, которые приходилось выполнять экипажу МКС. Поиграть в симулятор можно как в браузере, так и скачав его на компьютер (подходит для MAC и Windows).

Видео: 

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