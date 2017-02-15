 

NASA планирует запустить на спутник Юпитера миссию по поиску жизни

15 февраля 2017 г. 15:03
Источник: Зеркало недели
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NASA планирует запустить миссию по поиску жизни на спутнике Юпитера Европе к 2024 году, сообщает SpaceNews со ссылкой на отчет агентства.

Согласно отчету, специалисты агентства разрабатывают исследовательский аппарат, оснащенный пятью различными инструментами, которые позволят достичь ему нескольких главных целей во время трехнедельного пребывания на поверхности Европы.

Среди основных целей аппарата ученые называют поиск следов прошлой или настоящей жизни на Европе, исследование того, может ли спутник Юпитера быть пригодным для жизни, и сбор данных о поверхности небесного тела для запуска будущих миссий.

Согласно отчету, аппарат может прибыть на поверхность Юпитера в 2030 году.

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