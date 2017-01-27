NASA показало снимок Юпитера в высоком разрешении

Новую порцию свежих снимков Юпитера прислал зонд Juno. Одна из фотографий сделана 11 декабря прошлого года. На ней запечатлены северные широты планеты во время близкого пролета, при дистанции 16 600 км, о чем отмечает сайт NASA.

Снимок выполнен в высоком разрешении и позволяет рассмотреть детально крупнейшую планету солнечной системы.

На снимке газового гиганта заметно атмосферное завихрение NN-LRS-1, которое ученые называют младшим братом Большого красного пятна, которое уже давно стало главным отличительным знаком Юпитера.

Сообщается, что NN-LRS-1 представляет собой третий по величине антициклон на планете, возникший приблизительно 23 года назад.