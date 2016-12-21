 

NASA показало уникальное фото Млечного Пути

21 декабря 2016 г. 8:20
Источник: Корреспондент.net
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NASA обнародовало на собственном сайте уникальный снимок галактики Млечный Путь, составленный из фотографий, сделанных разными космическими обсерваториями. На снимке запечатлено излучение молодых горячих звезд, порождающее облако холодного газа.

Сообщается, что снимок был сделан путем компоновки рентгеновских снимков, сделанных различными обсерваториями. При этом фиолетовый цвет запечатлели обсерватории Chandra и ROSAT, а оранжевый - телескоп Spitzer.

А что касается синего, то это оптические данные инфракрасного телескопа UKIRT.

NASA отмечает, что на снимке представлена область, названная учеными, как NGC 6357. Она расположена на расстоянии приблизительно в  5500 световых лет от Земли.

Этот регион называется "кластером кластеров", поскольку в нем расположены несколько групп молодых, ярких и массивных звезд. Словом "кластер" специалисты обозначают скопление небесных светил.

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