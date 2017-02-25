 

NASA рассказало об утечке аммиака на МКС

25 февраля 2017 г. 16:05
Источник: Зеркало недели
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Представители NASA прокомментировали информацию об утечке аммиака на Международной космической станции, которая была распространена некоторыми СМИ со ссылкой на источники в российском космическом ведомстве.

По словам представителей агентства, незначительная утечка аммиака была впервые зафиксирована несколько лет назад и NASA продолжает следить за ситуацией, поскольку немедленного вмешательства не требуется, сообщает "РИА Новости".

"На протяжении последних нескольких лет инженеры ведут наблюдение за утечкой (аммиака), которая незначительно превышает ожидаемые показатели, в последние шесть месяцев (отмечается) тенденция небольшого повышения (уровня утечки).В таких условиях система может работать в штатном режиме несколько лет без (необходимости предпринимать) какие-либо действия", рассказала изданию педставитель NASA. По ее словам, речь идет об аммиаке, который используется для отвода тепла, выводимого со станции через ее генераторы.

"NASA продолжит наблюдать за работой системы и предпринимать любые необходимые меры в будущем", заявила собеседник издания.

 

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