NASA создаст на МКС "самое холодное место во Вселенной"

NASA этим летом отправит на борт Международной космической станции специальный холодильник, в котором планируется создать "самое холодное место во Вселенной", сообщается на сайте агентства. Исследователи запустят на МКС прибор CAL – ящик-холодильник размером с чемодан. Инструменты внутри него заморозят атомы до температуры, на миллиардную долю градуса Кельвина больше абсолютного нуля. Как отмечают ученые, это в 100 миллионов раз холоднее, чем в глубинах космоса.

"Эксперименты с такими атомами могут перевернуть наши представления о том, что представляет собой материя, и поможет нам раскрыть фундаментальную природу гравитации. Кроме того, прибор CAL позволит нам приблизиться к пониманию того, что представляет собой темная энергия, одна из самых загадочных субстанций Вселенной", — заявил Роберт Томпсон, руководитель проекта CAL в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Когда атомы охлаждаются до температуры, близкой к той, которая будет создана в CAL, они создают Конденсат Бозе-Эйнштейна, который представляет собой необычную по своим свойствам форму материи, похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как один атом и обладает типичными "атомными" свойствами. Отсутствие земной гравитации на МКС продлит "жизнь" конденсату в десятки и сотни раз, что позволит исследователям изучать его свойства.