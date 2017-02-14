NASA выясняла, какой может быть атмосфера на планете Proxima b

Экзопланета Proxima b, которая также известна, как Вторая Земля, скорее всего, лишена воды и кислорода.

Таким образом, по мнению специалистов NASA, эта планета непригодна для жизни, сообщает издание Gizmodo.

Команда ученых разработала модель, чтобы показать, как высокоэнергетические рентгеновские лучи и ультрафиолетовое излучение от красных карликов влияют на утечку кислорода из атмосферы планеты в открытый космос.

"Чем сильнее там может быть рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, тем больше электронов генерируется и тем сильнее становится эффект выброса ионов", — объясняет Алекс Глосер, астрофизик NASA.

Исследователи подсчитали уровень атмосферной потери кислорода с учетом информации о возрасте красного карлика и Proxima b. Ученые вычислили, что планета очень часто подвергается солнечным штормам, атакующим ее атмосферу примерно каждые 2 часа. Вероятно, запас ее кислорода полностью закончится примерно через 10 миллионов лет.