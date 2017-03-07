Новое и любимое: Мария Бурмака дала первый сольный концерт в Харькове

Мария Бурмака в Харьков с сольным концертом приехала впервые. Певица признается, выступить в родном городе мечтала давно, однако случай представился только сейчас. А потому вместе с музыкантами усердно готовится к концерту.

Все забути як? Ти уже не мій, а я лишилася твоя

В Харьков певица приехала вместе с группой "Gypsy Lyre", концертную программу готовили почти год, сама Мария называет выступление не просто концертом, а своеобразным театральным представлением.

Мария Бурмака, певица

Це гарна красива, ніжна музика, яка по-особливому змусила зазвучати мої пісні, я сама отримую шалене задоволення, я навіть не можу перестати репетирувати навіть

Помимо сольного концерта народная артистка Украины выступила и перед курсантами академии Нацгвардии. Для этого Мария специально приехала в Харьков на день раньше. Певица признается, что с началом боевых действий в Украине она нередко выступает перед военными, таким образом, поддерживая их. Да и на сам концерт пригласили военнослужащих, курсантов, а также семьи погибших бойцов АТО

Мария Бурмака, певица

Для того, щоб зробити свято цим людям, яким я складаю шану. І Харків - це Україна. Я все своє життя поклала на те, щоб доводити, що я українська співачка з міста Харкова. Мені дуже хотілося запросити цих людей.

Задолго до начала концерта перед театром собираются зрители - среди них и курсанты Нацгвардии и раненые бойцы из госпиталя. Наталия Левченко - мама погибшего бойца АТО - на концерт пришла вместе с внучкой. Женщина рассказывает, в время службы выступления украинских артистов очень поддерживают бойцов, и сегодня она в память о погибшем сыне привела на концерт его дочку.

Наталия Левченко, мать погибшего бойца

Мені тема війни не чужа, вона катком кривавим проїхалася по нашій родині, тому ми тут. Війна колись, рано чи пізно закінчиться, а пісня, вона завжди буде жити.

А вот курсант Вадим Русанов на концерт попал практически случайно: во время выступления певицы в академии парень выиграл билеты.

Вадим Русанов, курсант

Она предложила такой интерактив: кто ззадаст самый интересный вопрос, тот выиграет билеты, я задал вопрос, и ей понравилось. - Что вы спрашивали? - Я спросил, что ее вдохновляет, когда она пишет песни.

Артистку встречают аплодисментами, в зале развернули украинские флаги. В программе как уже хорошо известные хиты, так и новые песни Бурмаки. С такой программой музыканты планируют выступить и в других городах Украины