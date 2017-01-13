 

Opera показала "браузер будущего" Neon

13 января 2017 г. 9:30
Источник: Корреспондент.net
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Компания Opera Software представила новый браузер Neon, который производитель называет "браузер-концептом", передает TechCrunch. Браузер создан на том же движке, что и Opera, и предназначен для операционных систем Mac и Windows.

"Проект Opera Neon – это попытка поделиться нашим видением будущего всемирной сети", - прокомментировал новый проект руководитель разработки браузера Opera Кристиан Колондра.

В Neon пользователь может необычным способом взаимодействовать с всемирной сетью, перемещая и забирая интересный для него контент.
Браузер также получил новый интерфейс, включая новую стартовую страницу, панель с видеоплеером, галереей изображений и визуальной панелью вкладок.

Также разработчики реализовали в Neon систему автоматического управления вкладками, когда наиболее релевантные для пользователя табы будут подниматься наверх.
Сообщается также, что в браузер внедрена новая поисково-адресная строка, которая поддерживает популярнейшие поисковики, а также технологию OpenSearch.
Пока Neon - это лишь концепт, а потому производитель не намерен менять Opera на него. И тем не менее, некоторые элементы нового браузера будут внедрены в Opera уже в ближайшие месяцы.

Видео: 

Opera Neon – the future desktop browser

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