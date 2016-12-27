Определены главные научные прорывы 2016 года

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27 декабря 2016 г. 9:24
Источник: Корреспондент.net
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Эксперты установили самые значимые научные открытия, сделанные в 2016 году, передает журнал Science. В числе главных прорывов оказались обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO, а также - экзопланеты, подобной Земле, у звезды Проксима Центавра.

Кроме того, к числу прорывов специалисты причислили победу искусственного интеллекта AlphaGo над профессиональным игроком в го Ли Седолем. ИИ, который превзошел человека в игре, разработала компания Google DeepMind.

Далее в рейтинге идет открытие, которое подтверждает, что удаление старых клеток в организме мышей среднего возраста продлевает жизнь.

В ТОП-5 также включено обнаружение модели психического состояния у человекообразных обезьян, благодаря которому они могут узнавать желания и намерения других.

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