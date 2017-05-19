От юбилейных моделей до мотоциклов военных и полицейских. Харьковчанин коллекционирует уникальные американские байки

Этот экземпляр харьковчанин Александр Малахов называет украшением своей коллекции. Harley Davidson –трайк лимитированной серии, отличные технические характеристики и уникальный цвет – смесь зеленого и черного. Весит этот мотоцикл полтонны, может разгоняться до 100 миль.

Александр Малахов, владелец коллекции мотоциклов Harley Davidson:

Если мы отстегнем два колеса, поставим одно колесо, получим тот же Харлей, но это юбилейная версия, отличается от базовой модели.

Байки марки Harley Davidson– его страсть, говорит Александр мотоциклами увлекается давно, мото-парк харьковчанина насчитывает почти два десятка моделей.

В коллекции множество мотоциклов Harley Davidson, которых в Украине либо вовсе нет, либо единицы. Например, вот это – юбилейная модель, их в мире всего 850. А на этих мотоциклах ездили американские копы. Он выпущен в 2008 году, его называют – «король дорог».

Байки Александра Малахова харьковчане смогу увидеть на ежегодном Ретро-слете. На этот раз в качестве тематического названия организаторы выбрали «Made in USA». Главные герои Ретро-слета 2017 – несколько десятков легендарных моделей американского авто- и мото-прома.

Дядя Фара, организатор ХаРС-2017:

Едет… Харьков впервые увидит Бьюик 24 года из Запорожья, есть автомобили, которые Харьков уже видел, Кадиллак Ельдорадо, машинки сьедутся интересные.

Сергей Бондарь, руководитель мото-площадки на ХаРС-2017:

Основной акцент мы делали на мотоциклы американского мото-прома, поскольку Ретро-слет Made in USA – Harley Davidson, Indian.

Харьковский Ретро-слет 2017 будет проходить в течение двух дней - 27 и 28 мая на площади Свободы.