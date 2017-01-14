 

Panasonic представила домашнего робота-помощника

14 января 2017 г. 8:16
Источник: Зеркало недели
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Компания Panasonic на выставке CES-2017 представила робота-помощника Pico, корпус которого выполнен в форме яйца, сообщает N+1.

Высота робота составляет 29 сантиметров, в его крышке установлен проектор. Pico  умеет самостоятельно передвигаться по ровной поверхности на скорости до 3,5 километров в час, а заряда его батареи хватает на шесть часов. В "шее" робота установлено три сервопривода, благодаря которым Pico может двигать крышкой с проектором, что оживляет его поведение. Компания не раскрывает все возможности робота, но известно, что в будущем будет выпущено программное обеспечение с поддержкой интерактивных игр.

Видео: 

Desktop Companion Robot #PanasonicCES 2017

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