Почти как живые, связанные спицами. Харьковчанка создает уникальные игрушки в виде котов и новорожденных котят

Кошки почти как живые, связанные спицами. Такие игрушки харкьовчанка Наталья Гладких делает уже несклько лет. Сначала вязание было для неё просто увлечением, рассказывает мастерица, затем постепенно превратилось в работу, Наталья не растаётся со спицами ни на минуту - даже во время похода в гости. В своих работах соединяет любовь к вязанию и теплое отношение к домашним любимцам, ведь именно они вдохновили её на создание первых игрушек.

Наталья Гладких, мастер по созданию вязаных игрушек:

Первые попытки были что-то вроде такого котенка, но очень несуразного. А целью была создать вот такого анатомичного кота, похожего на того. Который дома живет. вот такого окраса у меня котик был. Он был затискан, рассмотрен.

Мастерица вяжет не только котов, но и других животных, а также создает кукол. Но признается, все же самые любимые - это представители семейства кошачьих, даже трудится под творческим псевдонимом Мурико. Дизайн своих работ Наталья полностью продумывает сама, чтобы коты получались пушистые, использует мохер. Весь творческий процесс, говорит она, требует максимального внимания и сосредоточености, чтобы игрушка получилась идеально.



На создание такого Чеширского кота у мастера уходит 10 дней, работа над новорождённым котенком занимает 2 дня, но техника более сложная.

Наталья Гладких, мастер по созданию вязаных игрушек:

Вязанная в круговую спицами - это длительный процесс, потому что здесь очень много применяется, практически в каждом ряду применяется какая-то техника. Это либо убавки, либо прибавить петлю, еще есть укороченные ряды и это настолько насыщенно.

Почти все игрушки Наталья продает, только небольшую часть оставляет себе или дарит друзьям. А еще, проводит мастер-классы, на которых учит любителей таких вот вязаных кошек создавать их самостоятельно. Попасть на один из них, говорит автор, можно предварительно через социальные сети.