 

Полярные водоросли выжили после 16 месяцев пребывания в открытом космосе

13 февраля 2017 г. 9:27
Источник: Зеркало недели
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Ученые заявили о том, что опытные образцы водорослей, которые были доставлены на Международную космическую станцию в 2014 году, смогли выжить после 16 месяцев пребывания в открытом космосе. В ходе эксперимента ученые изучали влияние экстремальных условий открытого космоса — радиации, вакуума и высоких температурных колебаний — на образцы грибов, водорослей и бактерий, сообщает N+1.

Образцы растений и других организмов провели в открытом космосе 16 месяцев, защищенные только фильтрами нейтральной плотности, снижающими воздействие радиации. В ходе эксперимента специальные датчики измеряли данные об уровне космической радиации и изменениях температуры. 

При возвращении на Землю штаммы зеленых водорослей сфероцистиса (Sphaerocystis), растущих на норвежском архипелаге Свальбард, и штаммы антарктических цианобактерий (Сyanobacterium nostoc) оказались живыми: оказалось, что они выдержали не только сильные перепады температуры (от −20 до 50 градусов Цельсия) и излучение UVS и UVB, но и особенно вредное коротковолновое излучение UVC (длина волны от 280 до 100 нанометров).

После возвращения с МКС водоросли продолжали расти: зеленые водоросли образовали новые популяции оранжевого цвета, свойственного состоянию покоя, сине-зеленые водоросли образовали новые колонии цианобактерий. По мнению исследователей, эксперимент подтверждает гипотезу, согласно которой жизнь на Земле появилась в результате занесения микроорганизмов вместе с метеоритами.

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