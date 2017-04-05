Пополнение в экопарке - в семействе кенгуру появился малыш

Малыш в семье пары кенгуру бенетта Эшли и Джона появился на свет несколько месяцев назад, говорят в экопарке. До начала апреля он даже не показывался из маминой сумки, а теперь иногда уже высовывает мордочку, чтобы оглядеться вокруг. Правда, делает это пока очень редко, отмечают специалисты - лишь когда на улице теплая и солнечная погода.

Валерия Иващенко, зам. дир. экопарка по зоотехн. вопросам:

Начал появляться только сейчас, мы не знали, что он родился, это было незаметно. Только сейчас он начинает появляться, высовывает носик показывает и не всегда. Когда солнышко он высовывает, показывается. Посетители у нас уже его видела на выходных, в солнечные дни. А когда прохладно - он сидит там где тепло, скажем так.

Полностью отделиться от мамы и выпрыгнуть из ее сумки кроха-кенгуру сможет только в мае. Пока он питается одним материнским молоком, но вскоре его начнут приучать и к другой пище, а еще в течение полугода он полностью перейдет на "взрослую" еду - фрукты и зерновые смеси.

Валерия Иващенко, зам. дир. экопарка по зоотехн. вопросам:

Еще месяца два и когда он сам сможет ходить, не будет залазить в сумку, то есть полностью самостоятельный, сейчас маме мы даем в большем количестве бананы, цитрусовые она очень любит, зерносмеси, большое количество и то же самое будет питаться и он.

Несмотря на то, что обычно мама Эшли дружелюбная и спокойная, посторонних сейчас близко к себе не подпускает и обрегает кроху. Поэтому какого пола детеныш, еще не понятно, ведь поймать его и осмотреть можно будет только тогда, когда он сможет полностью вылезать из сумки и самостоятельно передвигаться по вольеру. А после этого в экопарке объявят конкурс на лучшее имя для их нового обитателя.