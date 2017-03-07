 

Построена часть пути для сверхскоростных Hyperloop

07 марта 2017 г. 17:08
Источник: Корреспондент.net
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В США компания Hyperloop One построила первый участок "трубы" для системы сверхскоростных перевозок. Об этом сообщается в блоге компании.
Длина тестового участка диаметров 3,3 метра - полкилометра. Общий вес всех конструкций - больше миллиона килограммов.

Как пишет Verge, построенного участка достаточно для первых публичных испытаний Hyperloop, намеченных на первую половину 2017 года.

Ранее компания представила частично готовую капсулу, которая будет перевозить пассажиров. Капсулы будут делать из углеродного волокна, которое, как утверждает его производитель, в восемь раз легче алюминия и в десять раз прочнее стальных сплавов.

Материал получил название вибраниум - это вымышленный металл из которого сделан щит Капитана Америки, героя комиксов Marvel.
Предполагается, что скорость передвижения в Hyperloop будет достигать 1200 километров в час. Идея сверхзвуковых перевозок принадлежит американскому изобретателю Илону Маску.

Видео: 

Hyperloop One: The Future Is Happening

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