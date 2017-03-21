Праздник мира, весны и добра - в Харькове отметили Навруз

Праздник мира и добра - в харьковской Ассоциации афганских граждан празднуют Навруз - в этот день на Востоке принято собираться в кругу близких и встречать Новый год. Главный атрибут праздничного стола - плов и множество овощей, фруктов и зелени, как символ прихода весны.

Джавид Эмрани, вице-президент Ассоциации Афганских граждан в Харькове:

Блюда - принято у нас - 7 видов сухофруктов, по-нашему это называется "саманак" и основное национальное блюдо - это у нас плов.

Одно из главных пожеланий в Новом году - мир на их родной земле, говорят в Ассоциации афганских граждан, и воцарение мира в Украине.

Хафиз Сиддик, президент Ассоциации Афганских граждан в Харькове:

Я хочу от имени правления нашей Ассоциации и от себя поздравить наших друзей, наших гостей, счастья, благополучия и самое главное, мир на украинской земле.

Навруз совпадает с весенним равноденствием и считается, что чем веселее и радостнее его отметят, тем щедрее будет в этом году природа.