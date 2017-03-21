 

Праздник мира, весны и добра - в Харькове отметили Навруз

21 марта 2017 г. 18:19
61 просмотр

Праздник мира и добра - в харьковской Ассоциации афганских граждан празднуют Навруз - в этот день на Востоке принято собираться в кругу близких и встречать Новый год. Главный атрибут праздничного стола - плов и множество овощей, фруктов и зелени, как символ прихода весны.

Джавид Эмрани, вице-президент Ассоциации Афганских граждан в Харькове:

Блюда - принято у нас - 7 видов сухофруктов, по-нашему это называется "саманак" и основное национальное блюдо - это у нас плов.

Одно из главных пожеланий в Новом году - мир на их родной земле, говорят в Ассоциации афганских граждан, и воцарение мира в Украине.

Хафиз Сиддик, президент Ассоциации Афганских граждан в Харькове:

Я хочу от имени правления нашей Ассоциации и от себя поздравить наших друзей, наших гостей, счастья, благополучия и самое главное, мир на украинской земле.

Навруз совпадает с весенним равноденствием и считается, что чем веселее и радостнее его отметят, тем щедрее будет в этом году природа.

Видео: 

Праздник мира, весны и добра - в Харькове отметили Навруз - 21.03.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.