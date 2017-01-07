Принцессу Лею из "Звездных войн" похоронили в урне в виде таблетки антидепрессанта

Актриса никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы, пишет Русская служба BBC.

Ее брат Тод Фишер заявил, что гигантская таблетка "Прозака" была выбрана в качестве урны для праха актрисы, так как была одной из любимых вещей его сестры. "Она любила ее, и она лежала в ее доме, и Билли дочь Фишер и я решили, что именно там она бы захотела быть", - заявил он.

Актриса, скончавшаяся в возрасте 60 лет, захоронена вместе со своей матерью Дебби Рейнолдс, умершей на следующий день после Фишер. Они теперь "вместе и всегда будут вместе здесь и на небесах", сказал брат актрисы. Помимо кремации Кэрри Фишер и выбора урны, никаких подробностей о похоронах неизвестно.