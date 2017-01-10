 

Процесс развода Питта и Джоли проведет частный судья

10 января 2017 г. 17:40
Источник: УНИАН
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В совместном заявлении Питт и Джоли отмечают, что они намерены держать все документы и процедуры в тайне от публики, чтобы защитить права своих детей и семьи на частную жизнь, передает Русская служба Би-би-си.

Институт частных судей становится все более популярным в США. Это позволяет значительно сократить судебный процесс и избежать публичности.

Актеры поженились в 2014 году. До этого они были вместе около 10 лет. У Джоли и Питта шестеро общих детей, трое из которых - приемные. Анджелина Джоли подала на развод из-за непримиримых разногласий в семье в сентябре прошлого года. Как сообщал адвокат актрисы, такое решение принято ради здоровья семьи.

В ноябре голливудские звезды заключили соглашение по поводу места проживания своих детей. Согласно договору, все дети остаются жить вместе с матерью, а Питт будет продолжать совершать "терапевтические визиты" к ним.

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