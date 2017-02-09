Редакторы Википедии запретили ссылаться на Daily Mail

Редакторы свободной энциклопедии Википедия решили ввести постоянный запрет на ссылки на британский таблоид Daily Mail (в том числе и на электронную версию газеты dailymail.co.uk). Об этом сообщает сайт онлайн-энциклопедии.

Так, издание было признано ненадежным. Проголосовавшие "за" объяснили свое решение тем, что издание неполно проверяет факты, а также "занимается сенсационализмом и открытой фабрикацией". Также, по мнению редакторов, существуют "другие, более достоверные источники".

При этом противники запрета заявляли, что в некоторых темах газета является надежным источником. Кроме того, если выделить один недостоверный источник, это не решит проблемы с другими ненадежными источниками, использование которых разрешено. Таким образом, фильтр "Википедии" не позволит сослаться на Daily Mail при редактировании статьи.