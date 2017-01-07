Рождественские шествия "Алило" проходят в Тбилиси и других городах Грузии

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07 января 2017 г. 16:40
Источник: Интерфакс-Украина
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Традиционное рождественское театрализированное шествие "Алило" ("Аллилуйя"), насчитывающее 15-вековую историю, проходит в субботу в Тбилиси и других городах Грузии.

По установившейся в последние годы традиции, шествие в грузинской столице началось в 14.00 на площади Революции роз, откуда его участники прошли по проспекту Руставели, и далее продолжили путь через центр города к кафедральному собору Пресвятой Троицы - Самеба, передает корреспондент "Интерфакса".

Главными участниками массового шествия "Алило", в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" - в основном это дети, одетые в белые одежды с изображенными на ней красными крестами, которые песнопениями оповещают о рождении Христа. Рядом с ними представители духовенства, которые несут икону Рождения Христа, кресты и флаги, библейские персонажи - ангелы и пастухи.

За ними следуют прихожане пешком и на арбах, запряженных быками. Участники шествия собирают подарки для неимущих, которые приносят и складывают на проезжающие повозки горожане - сладости, фрукты, игрушки, другие дары, которые затем раздаются детским домам, приютам для престарелых и нуждающимся. Основной целью этого шествия является благотворительность.

Традиция "Алило" берет начало в V-VI веках. После установления в Грузии советской власти в 1921 году традиция на несколько десятков лет была забыта, но в начале 90-х годов по инициативе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго "Алило" было вновь восстановлено. С тех пор каждый год, в Рождество Христово, после окончания рождественской литургии, паства с различных церквей выходит на улицу и принимает участие в шествии "Алило".

Как сообщают грузинские СМИ, рождественские шествия "Алило" в субботу проходят также в Кутаиси, Батуми, Рустави, Озургети и других городах страны.

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