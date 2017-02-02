 

"Русской весны" не будет: московский байбак не проснулся, а питерский умер

02 февраля 2017 г. 13:09
Источник: Вести
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Второго февраля традиционно отмечается День Сурка.

Считается, что если в этот день сурок увидит тень и сразу же вернется в нору, то зима будет продолжаться еще шесть недель. А если зверек не увидит своей тени из-за пасмурной погоды, то весна будет ранней.

В Московском зоопарке, правда, узнать прогноз погоды таким образом не удалось: проживающий там сурок 2 февраля вообще еще не проснулся. В пресс-службе зоопарка РИА Новости объяснили это тем, что ему пока не время просыпаться, тем более что в столице в первые дни месяца подморозило.

Не удалось предсказать наступление весны в День сурка и в Петербургском зоопарке. Там главный предсказатель – степной байбак умер, а заменить его пока некем, сообщает сайт НТВ.Ru.

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