"Русской весны" не будет: московский байбак не проснулся, а питерский умер

Второго февраля традиционно отмечается День Сурка.

Считается, что если в этот день сурок увидит тень и сразу же вернется в нору, то зима будет продолжаться еще шесть недель. А если зверек не увидит своей тени из-за пасмурной погоды, то весна будет ранней.

В Московском зоопарке, правда, узнать прогноз погоды таким образом не удалось: проживающий там сурок 2 февраля вообще еще не проснулся. В пресс-службе зоопарка РИА Новости объяснили это тем, что ему пока не время просыпаться, тем более что в столице в первые дни месяца подморозило.

Не удалось предсказать наступление весны в День сурка и в Петербургском зоопарке. Там главный предсказатель – степной байбак умер, а заменить его пока некем, сообщает сайт НТВ.Ru.