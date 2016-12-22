 

С Google судятся за шпионаж

22 декабря 2016 г. 13:35
Источник: Украинские новости
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Менеджер по продукции Google обвинил компанию в нарушении трудового законодательства штата Калифорния. Соответствующий иск был подан в Калифорнийский Верховный суд в Сан-Франциско.

Согласно исковому заявлению, в Google действует внутренняя "программа шпионажа", поощряющая добровольную слежку сотрудников за своими коллегами, заподозренными в причастности к утечке информации.

Также Google запрещает своим работникам излагать в письменном виде подозрения о возможной незаконной деятельности внутри компании из опасений, что материалы могут попасть в руки регуляторов и правоохранительных органов. Кроме того, сотрудникам корпорации запрещается писать книги о работе в Кремниевой долине без одобрения руководством итогового варианта произведения. Главной причиной столь жестких ограничений является обеспечение безопасности данных.

В общей сложности сотрудник обвинил корпорацию в двенадцати нарушениях трудового кодекса. Если Google будет признана виновной по всем пунктам, компании придется выплатить штраф порядка $3,8 млрд. 75% от суммы отойдет в пользу государства, остальные средства будут разделены между 65 тыс. сотрудников Google, то есть каждому из них достанется около $14,6 тыс.

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