Самый большой снежный лабиринт на 2,5 тысячи квадратных метров построили в Польше

Польские конструкторы ждут подтверждения комиссии Книги рекордов Гиннеса, что именно они построили самый большой снежный лабиринт.

Здесь можно бродить часами, если растеряться. Взрослые полагаются на детскую интуиции, кто-то хитро ищет проводников наверху – откуда лабиринт как на ладони. Кто-то рассчитывает на помощь новых технологий.

"Там у кого-то был GPS, перед нами шел мужчина", - рассказывает посетительница лабиринта.

Есть несколько тактик поиска выхода из лабиринта. Одна из них – держаться левой стороны. Но строители подозревали, что большинство людей искать выход наугад и поэтому сделали стены такими высокими, чтобы конец лабиринта даже нельзя было разглядеть.

Пан Юзеф точно знает, где выход. У него есть карта, по которой он вместе с другими мастерами сводил лабиринт.

"Вот буквально недавно был случай, когда полтора часа люди блуждали, и мы были вынуждены провести их к выходу. Потому что час в минусовой температуре холодно. Заблудились и все", - рассказывает мужчина.

Месяц назад наполеоновские планы мастеров едва не испортило зимнее солнце, но сейчас мороз спасает эту гигантскую конструкцию. Эти стены – 60 тысяч блоков из снега, которые собирали вместе в головоломку.

"У нас здесь есть снежные пушки. И мы используем их, чтобы сформировать блоки. 5 недель по 10 часов работали", - рассказывает строитель снежного лабиринта.

И сейчас еще расширяют лабиринт, чтобы еще больше запутывать путешественников.