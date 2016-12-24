Санта Клаус отправляется в кругосветное путешествие в канун Рождества

Санта Клаус готов отправиться в кругосветное путешествие в канун западного Рождества, сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), традиционно отслеживающий его передвижение по планете.

По информации НОРАД, в данный момент Санта Клаус уже запряг оленей в свои сани с подарками, погрузился в них сам и готов к вылету.

Любой желающий сможет узнать местоположение Санта Клауса 24 декабря, посетив сайт http://www.noradsanta.org.