 

Санта Клаус отправляется в кругосветное путешествие в канун Рождества

24 декабря 2016 г. 14:28
Источник: Интерфакс-Украина
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Санта Клаус готов отправиться в кругосветное путешествие в канун западного Рождества, сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), традиционно отслеживающий его передвижение по планете.

По информации НОРАД, в данный момент Санта Клаус уже запряг оленей в свои сани с подарками, погрузился в них сам и готов к вылету.

Любой желающий сможет узнать местоположение Санта Клауса 24 декабря, посетив сайт http://www.noradsanta.org.

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