Сайт IMDb будет обозначать фильмы, снятые женщинами

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07 марта 2017 г. 18:00
Источник: Зеркало недели
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Сайт IMDb планирует ввести в свою рейтинговую систему маркер F для фильмов, который будет обозначать, что они были сняты женщинами, сообщает ВВС.

Соответствующая система обозначения была предложена режиссером Холли Тарквини в 2014 году и была внедрена в 40 кинотеатрах и фестивалях в Великобритании. По ее словам, с помощью маркера F уже были отмечены 21800 фильмов на IMDb. По словам представителя сайта Кола Нидхэма, внедрение такого маркера позволит "отметить женщин на экране и по ту сторону камеры". 

Для того, чтобы быть отмеченным с помощью маркера F, фильм должен соответствовать одному из следующих требований: женщина сняла фильм, женщина написала сценарий или же на экране представлена "значимая" женщина. К фильмам, которые выполняют все три условия, относятся "Американский мед", "Холодное сердце" и "Бриджит Джонс 3".

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