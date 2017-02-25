Сегодня мимо Земли пролетит яркая бесхвостая комета

25 февраля 2017 года мимо Земли на расстоянии в 51 миллион километров пролетит комета 2016 WF9. Об этом сообщает NASA.

В этот день он пролетит рядом с нами на расстоянии 51 миллион километров и не рассматривается как угроза в обозримом будущем. Хотя конспирологи уверенны в необратимом столкновении с нашей планетой.

Комета не так давно рассматривалась как реальная угроза существованию жизни, так как могла столкнуться с Землей. Размер кометы 2016 WF9 - около 0,5-1,0 км. В NASA отметили, что он является "относительно большим" и при этом ученые до сих пор точно не знают - астероид это или комета. 2016 WF9 отражает свет как кометы, но у него нет отличительного хвоста из газа и пыли.