Шесть институтов Украины привлекут к исследованиям в CERN

Шесть украинских научно-исследовательских институтов будут привлечены к проектам Европейской организации ядерных исследований (CERN), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Состоялось очередное заседание Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN), в котором Украина впервые принимала участие как ассоциированный член организации... Существует еще ряд больших и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонными пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь шесть научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участие украинских ученых в экспериментах CERN будет способствовать поступлению дополнительных инвестиций в Украину. Также украинские промышленники получат возможность изготавливать продукцию для поставок в исследовательский центр.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность расширения образовательных программ и курсов для украинских учителей и преподавателей в CERN.