Скульптору Анишу Капуру запретили использовать в своих работах алмазную пыль

Британский художник Стьюарт Сэмпл объявил войну британско-индийскому скульптору Анишу Капуру, лишив его прав использовать в своих работах алмазную пыль, которая считается самым сверкающим материалом. Об этом сообщает портал Artnet.

Стюарт Сэмпл, который занимается продажами "самых блестящих блесток" на своем сайте, утверждает, что алмазная пыль его производства прозрачна на 99,8 процента и отражает свет лучше других аналогов.

Совершая покупку, клиенту приходится подтверждать, что он "не является Анишем Капуром, никак не связан с Анишем Капуром и сделает все, чтобы блестки не попали в руки Аниша Капура".

Ранее Сэмпл произвел "самый розовый" пигмент, таким же образом запретив скульптору использовать его в своих работах.

Отметим, что подобное поведение вызвано приобретением Капуром эксклюзивных прав на использование в произведениях искусства состава Vantablack, который считается самым черным пигментом в мире.