SpaceX испытала "ядро" мощнейшей ракеты Falcon Heavy

11 мая 2017 г. 9:21
Источник: Корреспондент.net
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Компания SpaceX впервые провела испытания двигателя первой ступени тяжеловесной ракеты Falcon Heavy. "Тяжеловес" предназначен для того, чтобы выводить на орбиту грузы весом 54,4 тонны, а также 136 тонны на Марс. Видео испытаний было обнародовано в Twitter-аккаунте компании.

Запуск ракеты компания собиралась провести еще в 2013 году, однако впоследствии было принято решение о том, чтобы отложить запуск.

В настоящее время создатели намерены запустить Falcon Heavy летом 2017 года.

Ракета Falcon Heavy разрабатывалась на основе более легкой Falcon 9, запуск которой уже производился неоднократно.

По замыслу создателей, Falcon Heavy будет использовать во время запуска сразу три первые ступени Falcon 9 с 27 двигателями Merlin. На старте будут работать боковые ступени. А центральный ускоритель включится уже после отсоединения боковых.

В компании ожидают, что три ускорителя, выполнив свою работу, возвратятся обратно целыми. Критики Маска и амбициозных планов его компании заявляют, что ракета никогда не сможет полететь из-за сложности в синхронизации работы большого количества двигателей.

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