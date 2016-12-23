Стала известна программа новогодних праздников в Харькове

Более 50-ти праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, пройдут в декабре-январе в Харькове, сообщили в пресс-службе горсовета.

В городе состоятся массовые гуляния, спортивные соревнования, конкурсы, концерты и т.д. Новогодняя праздничная программа 31 декабря пройдет на пл. Свободы, а также в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

На пл. Свободы уже открыта главная елка города, работают каток и новогодняя ярмарка. А в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко с 24 по 30 декабря и с 2 по 4 января для школьников города будет проходить елка Харьковского городского головы - новогодний мюзикл «Волшебный замок».

Также праздничные мероприятия проходят в райоанх города.

С полным списком новогодних мероприятий можно ознакомиться здесь.