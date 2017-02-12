Стали известны имена победителей второго отбора на "Евровидение-2017"

В Украине 11 января прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2017", где определились еще два финалиста. Отборочный полуфинал прошел в эфире телеканала СТБ и UA:Перший.

Во втором полуфинале участвовали: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, группа AGHIAZMA, группа DETACH, ROZHDEN, группа Panivalkova и ILLARIA.

Так, к победителям и финалистам первого полуфинала певице TAYANNA и группе "Сальто Назад" присоединились: ILLARIA и ROZHDEN.

Отметим, что по оценкам жюри одержал победу певец ROZHDEN.

А вот зрители оценили певицу ILLARIA.