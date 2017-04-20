Тонкий юмор и особенности французской культуры. В Харькове состоялся эксклюзивный кинопоказ комедии "Возьми меня штурмом"

Жизнь яркая, как в кино. "Французская весна" в Украине проводится уже 14-й раз подряд и на протяжении 11 лет - эксклюзивный партнер фестиваля "UKRSIBBANK BNP Paribas Group". Украинский банк - часть крупной финансовой группы BNP Paribas, которая постоянно поддерживает развитие кинематографа в Европе.

Юлия Носатенко, начальник Харьковского регионального управления UKRSIBBANK BNP Paribas Group:

Очень часто возникает вопрос о том, что общего у банка и кинематографа? Ответ в данном случае очень прост - это творческий подход, инновации. И "Укрсиббанк" стремится привносить в Украину не только европейские финансовые традиции, но и культуру.

19 апреля для премиум клиентов "UKRSIBBANK BNP Paribas Group" устроил эксклюзивный показ французской кинокомедии "Возьми меня штурмом". Это веселая жизненная история о девушке, которая несмотря ни на что мечтает попасть в ряды элитного спецподразделения полиции. Посетители кинопоказа подчеркивают, такие мероприятия не пропускают - здесь могут не только увидеть французскую культуру и оценить тонкий юмор, но и почувствовать заботу банка, клиентом которого являются.

Алексей Булатецкий, клиент UKRSIBBANK BNP Paribas Group:

Такие мероприятия как Французская весна - они естесственно способствуют более глубокому изучению культуры других народов, потому что многие украинцы не имеют возможности посещать, например, ту же Францию. Им, наверное. интересно как живут люди.

Татьяна Вихинская, клиент UKRSIBBANK BNP Paribas Group:

Посещая такие мероприятия, ты чувствуешь себя не одним, ты чувствуешь заботу банка. Встречаясь на таких мероприятиях с персональным менеджером, ты понимаешь, что ты еще ближе.

"Французская весна" в этом году проводится в 9 городах Украины. Кроме того, при поддержке "BNP Paribas Group" этим летом в мировой прокат выйдет шедевр от легендарного француза Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", украинские зрители увидят киноленту осенью.