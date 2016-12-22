 

Uber прекратила испытания беспилотных такси в Калифорнии

22 декабря 2016 г. 12:46
Источник: Зеркало недели
23 просмотра

Компания Uber приостановила испытания своих беспилотных такси в Калифорнии после того, как регуляторы штата отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили, сообщает ВВС.

Ранее власти штата уже предупреждали компанию о возможном судебном разбирательстве, если она не получит разрешение на проведение подобных испытаний. Вместе с тем, по утверждению Uber, такси не являются полностью беспилотными, поскольку в них присутствует водитель, который в случае угрозы безопасности возьмет управление на себя, а значит, разрешение на проведение испытаний не требуется.

"Сейчас мы думаем над тем, где и как мы можем использовать эти автомобили, однако мы на 100% остаемся верны Калифорнии и удвоим наши усилия для выработки надлежащих федеральных законов", - говорится в сообщении компании.

Другие компании, в частности, Google и Tesla, перед началом испытаний получили соответствующие разрешения.  Получение лицензии обязывает компанию сообщать о всех несчастных случаях, произошедших во время испытаний.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.