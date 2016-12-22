Uber прекратила испытания беспилотных такси в Калифорнии

Компания Uber приостановила испытания своих беспилотных такси в Калифорнии после того, как регуляторы штата отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили, сообщает ВВС.

Ранее власти штата уже предупреждали компанию о возможном судебном разбирательстве, если она не получит разрешение на проведение подобных испытаний. Вместе с тем, по утверждению Uber, такси не являются полностью беспилотными, поскольку в них присутствует водитель, который в случае угрозы безопасности возьмет управление на себя, а значит, разрешение на проведение испытаний не требуется.

"Сейчас мы думаем над тем, где и как мы можем использовать эти автомобили, однако мы на 100% остаемся верны Калифорнии и удвоим наши усилия для выработки надлежащих федеральных законов", - говорится в сообщении компании.

Другие компании, в частности, Google и Tesla, перед началом испытаний получили соответствующие разрешения. Получение лицензии обязывает компанию сообщать о всех несчастных случаях, произошедших во время испытаний.