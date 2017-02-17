 

Ученые из Гарварда планируют "воскресить" мамонта через два года

17 февраля 2017 г. 12:25
Источник: Зеркало недели
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Профессор Джордж Черч из Гарвардского университета заявил о том, что его команда уже через два года может "воскресить" мамонтов, которые вымерли около четырех тысяч лет назад, сообщает The Guardian.

Исследователи надеются создать гибридный эмбрион мамонта и азиатского слона.

"По сути, он будет больше похож на слона, но с чертами мамонта", подчеркнул Черч.  Животное, которое иногда называют "мамонто-слон", будет обладать такими чертами мамонтов, как небольшие уши, подкожный жир, длинная шерсть и способная адаптироваться к холоду кровь. Гены, которые несут подобные признаки, были внедрены в ДНК слона с помощью инструмента CRISPR.

Черч подчеркивает, что полученный эмбрион будет выращен с помощью специального аппарата, а не с использованием слонихи в качестве суррогатной матери, поскольку исследователям не хотелось бы подвергать животное риску.

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