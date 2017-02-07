Ученые NASA назвали возможную причину массовых самоубийств китов и дельфинов

Сотни китов и дельфинов могут выбрасываться на берег из-за солнечных штормов, считает астрофизик американского космического агентства Антти Пулккинен. О предположении и будущих шагах для его проверки рассказывается на сайте NASA.

Отмечается, что массовые самоубийства морских млекопитающих могут быть связаны с тем, что для навигации они используют магнитные поля, а значит, на них могут влиять магнитные аномалии. Ранее основным фактором считались сигналы сонаров, сбивающие китообразных с пути, но все же основную часть случаев эта версия не объясняла. Как возможная причина рассматривалось и гравитационное влияние Луны.

Как предполагают исследователи, основная причина массовых самоубийств китообразных – изменения в магнитном поле Земли во время солнечных штормов. Эти изменения настолько сильны, что способны вывести из строя электроприборы, системы радиосвязи и GPS-навигации. Сейчас NASA начинает расследование, чтобы выяснить, действительно ли солнечные штормы могут влиять на поведение животных.

Как считают Пулккинен и его коллеги, полученные данные, возможно, будут полезны для прогнозирования будущих актов массовых самоубийств морских млекопитающих.

"Это позволило бы вычислять следующие выбрасывания на берег и готовиться к ним, чтобы отреагировать немедленно и спасти как можно больше животных", — отмечает Кэти Мур, представительница Международного фонда защиты животных.