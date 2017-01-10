Ученые нашли способ лечить зубы без пломб

Ученые нашли способ восстанавливать повреждении зубы естественным способом и без пломб. Исследователи Королевского колледжа Лондона обнаружили, что препарат Tideglusib, разработанный для лечения болезни Альцгеймера, может стимулировать зуб для создания нового дентина, который способен заполнять полости, передает The Independent.

"Простота нашего подхода делает его идеальным в качестве клинического стоматологического продукта для естественной обработки больших полостей, обеспечивая как защиту пульпы, так и восстановления дентина", - отметил профессор Пол Шарп.

Согласно сообщению, вещество работает путем стимулирования стволовых клеток, которые могут создать новый дентин. По словам ученых, препарат может потенциально уменьшить потребность в пломбировании. Ученые пытаются усилить природную способность зубов восстанавливать большие полости, а не использовать цементы или пломбы, которые подвержены инфекциям и часто требуют замены.

"Действительно, когда портится пломба или происходит заражение, стоматологи должны удалить и заполнить эту область, которая образовалась, а после многократных обработок зуб может в конечном итоге быть удален", - говорится в сообщении.