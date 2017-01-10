 

Ученые нашли способ лечить зубы без пломб

10 января 2017 г. 14:45
Источник: ТСН
256 просмотров

Ученые нашли способ восстанавливать повреждении зубы естественным способом и без пломб. Исследователи Королевского колледжа Лондона обнаружили, что препарат Tideglusib, разработанный для лечения болезни Альцгеймера, может стимулировать зуб для создания нового дентина, который способен заполнять полости, передает The Independent. 

"Простота нашего подхода делает его идеальным в качестве клинического стоматологического продукта для естественной обработки больших полостей, обеспечивая как защиту пульпы, так и восстановления дентина", - отметил профессор Пол Шарп.

Согласно сообщению, вещество работает путем стимулирования стволовых клеток, которые могут создать новый дентин. По словам ученых, препарат может потенциально уменьшить потребность в пломбировании. Ученые пытаются усилить природную способность зубов восстанавливать большие полости, а не использовать цементы или пломбы, которые подвержены инфекциям и часто требуют замены.

"Действительно, когда портится пломба или происходит заражение, стоматологи должны удалить и заполнить эту область, которая образовалась, а после многократных обработок зуб может в конечном итоге быть удален", - говорится в сообщении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.