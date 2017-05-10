Ученые научили графен издавать звуки

10 мая 2017 г. 8:04
Источник: Зеркало недели
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Ученые из Университета Эксетера разработали динамик, который не нуждается в механической вибрации. В основе его работы лежит графен, который при нагреве и охлаждении создает звуковые волны. О своей разработке исследователи сообщили в журнале Scientific Reports.

Новый динамик из графена представляет собой чип размером с ноготь большого пальца. Внутри устройства располагается динамик, усилитель и эквалайзер. Динамик работает с помощью термоакустики, которая преобразует тепло в звук. По мнению исследователей, устройство может создать "богатую звуковую палитру", тщательно контролируя, как и где электричество протекает через графен. Циклы нагрева и охлаждения также позволяют динамику смешивать, усиливать и уравнивать несколько звуковых частот одновременно, что может повысить его выходную мощность, создавая звуки в ультразвуковом диапазоне.

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