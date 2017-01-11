 

Ученые назвали "потерянный элемент" ядра Земли

11 января 2017 г. 12:35
Источник: Зеркало недели
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Японские ученые заявили о том, что им удалось определить "потерянный элемент" ядра Земли – третьего после никеля и железа компонента недр планеты, сообщает BBC News.

Как заявил ведущий автор исследования Эйдзи Отани из Токийского университета, "мы считаем, что  кремний является одним из основных элементов — около 5% [внутреннего ядра Земли] по весу может приходиться на кремний, который растворяется в железо-никелевых сплавах".

В ходе исследования ученые смоделировали процессы, которые происходят в недрах Земли. Они предполагают, что ядро радиусов 1,2 тысячи километров находится под большим давлением и высокими температурами. Ранее исследователям уже было известно, что ядро на 85% состоит из железа и на 10% из никеля. Теперь же исследователи добавили кремний к железу и никелю и наблюдали за поведением соединения при соответствующих условиях.

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