Ученые обнаружили гигантского пингвина – ровесника динозавров

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25 февраля 2017 г. 13:03
Источник: Зеркало недели
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Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского пингвина, который обитал на Земле около 60 миллионов лет назад.

Как сообщает Science Daily, находка считается древнейшими останками пингвина, обнаруженными на данный момент. Как отмечают исследователи, рост обнаруженного пингвина достигал 150 сантиметров, то есть он был почти таким же большим, как Anthropornis nordenskjoeldi – самый большой известный ископаемый пингвин, обитавший 45-33 миллиона лет назад.

Ученым удалось установить, что открытый вид передвигался на двух конечностях, переваливаясь с одной на другую, как и современные представители данного вида. По мнению исследователей, это означает, что пингвин был прогрессивней, чем его родственники.

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