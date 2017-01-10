Ученые объяснили появление Луны серией космических столкновений

Ученые заявили о том, что несоответствия современной импактной теории образования Луны можно объяснить, если предположить, что Земля столкнулась не с одним космическим телом, а с несколькими. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Geoscience. Импактная теория образования Луны предполагает, что Земля столкнулась с крупным объектом около 4,5 миллиардов лет назад.

Предполагается, что облако обломков, которые остались после столкновения, со временем образовало естественный спутник планеты. Теперь же исследователи предположили, что подобных столкновений было несколько. В новом исследовании ученые пытаются найти ответ на вопрос о том, почему состав Луны почти идентичен земному, а не представляет собой более или менее равную смесь пород Земли и небесного тела, которое некогда в нее врезалось. Ученые провели ряд компьютерных симуляций, моделируя серии столкновений молодой планеты с различными телами. Им удалось показать, что если тот же объем вещества был поднят не одним мощным ударом крупного (почти с Марс) тела, а несколькими (до 20) телами поменьше, то вынесенные на орбиту обломки будут в основном земного происхождения.

По мнению авторов новой работы, такой процесс образования спутника является более "естественным", поскольку на ранних этапах существования Солнечной системы в ней было множество свободно и беспорядочно летающих тел разных размеров, и такие столкновения могли быть вполне обычным делом. С другой стороны, встречи тел размерами с планеты являлись редкостью и тогда. Вместе с тем, подтвердить или опровергнуть новую теорию может только исследование внутреннего состава современной Луны.