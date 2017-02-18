 

Ученые поставили муравьев на беговую дорожку

18 февраля 2017 г. 8:19
Источник: Украинские новости
56 просмотров

Чтобы понять, как муравьи-бегунки (фаэтончики) ориентируются в пространстве, где почти нет внешних ориентиров, исследователи ряда немецких университетов провели эксперименты с насекомыми на своеобразной беговой дорожке - трекболе.

Результаты исследований опубликованы в Journal of Experimental Biology.

Биологи заметили, что, уходя от гнезда в поисках пищи, муравьи всегда легко находят дорогу назад, причем выбирают кратчайший путь.

Поместив насекомых на трекбол ученые изучили муравьиные механизмы (и их нейрональную основу) пространственной ориентации и навигации в лаборатории.

Фактически они создавали для муравьев виртуальныймир и изменяли условия в нем, чтобы посмотреть, как они отреагируют.

По мнению ученых, насекомые отмечают пройденное расстояние и используют солнце в качестве указателя направления, учитывая его суточное движение. В этом им помогают их биологические часы. Подходя к гнезду, муравьи меняют "тактику": целенаправленное движение заменяется более хаотичным и медленным, когда насекомое ищет точное положение муравейника.

Видео: 

Ученые поместили муравья на "беговую дорожку"/ Scientists put the ants on the treadmill

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.