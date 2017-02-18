Ученые поставили муравьев на беговую дорожку

Чтобы понять, как муравьи-бегунки (фаэтончики) ориентируются в пространстве, где почти нет внешних ориентиров, исследователи ряда немецких университетов провели эксперименты с насекомыми на своеобразной беговой дорожке - трекболе.

Результаты исследований опубликованы в Journal of Experimental Biology.

Биологи заметили, что, уходя от гнезда в поисках пищи, муравьи всегда легко находят дорогу назад, причем выбирают кратчайший путь.

Поместив насекомых на трекбол ученые изучили муравьиные механизмы (и их нейрональную основу) пространственной ориентации и навигации в лаборатории.

Фактически они создавали для муравьев виртуальныймир и изменяли условия в нем, чтобы посмотреть, как они отреагируют.

По мнению ученых, насекомые отмечают пройденное расстояние и используют солнце в качестве указателя направления, учитывая его суточное движение. В этом им помогают их биологические часы. Подходя к гнезду, муравьи меняют "тактику": целенаправленное движение заменяется более хаотичным и медленным, когда насекомое ищет точное положение муравейника.