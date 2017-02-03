Ученые раскрыли тайну ежегодных вспышек детской смертности в Индии

Ученые заявили о том, что им удалось выяснить причину вспышек загадочного детского заболевания, которые на протяжении 20 лет происходили в индийском городе Музаффарпур. Причиной смерти детей стали ягоды личи, которые в незрелом виде содержат токсины, опасные для жизни человека. Выводы ученых были опубликованы в журнале Lancet.

С 1995 года врачи со всего мира пытались установить причину загадочных детских смертей. Каждый год в середине мая, в самое жаркое время года, у нескольких сотен детей, здоровых еще вчера, развивались сильные судороги и острая энцефалопатия (поражение головного мозга), и они впадали в кому. Около 40% из них скоро умирали. В июле, с началом дождей, эпидемия прекращалась так же внезапно, как началась.

Ученые исследовали 400 заболевших детей и не обнаружили у них никаких следов инфекций или токсических веществ в крови. Не было у них и теплового удара. Вместе с тем, у большинства детей был зафиксирован низкий уровень глюкозы в организме. Чем ниже был уровень глюкозы, тем большей – вероятность смерти в результате заболевания. Также при опросе родителей удалось выяснить, что все они в течение последних суток перед болезнью ели личи, причем большинство из них — на голодный желудок.

Все это наконец привело к разгадке. В моче больных детей обнаружилось два токсичных вещества: гипоглицин и метиленциклопропилглицин. Эти вещества содержатся в незрелых плодах личи и, попав в организм, блокируют глюконеогенез — процесс синтеза глюкозы из неуглеводных соединений. Именно поэтому у детей, поевших личи на голодный желудок — то есть и так имевших низкий уровень глюкозы в крови — уровень глюкозы в итоге падал до смертельно опасного уровня. Дети, которые поели перед употреблением личи, заболевали с гораздо более низкой вероятностью.

Сезонность вспышек детской смертности совпадала с сезоном созревания плодов личи. На регион города Музаффарпур приходится 70% всего индийского урожая личи и, начиная с мая, все население ест плоды.

В 2015 году, когда стала ясна связь между смертями и употреблением личи на голодный желудок, местные врачи попросили родителей проследить за тем, чтобы дети не ели личи, не поев перед этим другой еды, и постараться сократить количество личи, которые они съедают. В результате этих простых мер детская смертность упала за год до менее 50 случаев по сравнению с сотнями ежегодных смертей в предыдущие 20 лет.