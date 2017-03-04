Ученые рассказали, когда Венеция полностью окажется под водой

Ученые выяснили, что итальянская Венеция, а также города на берегу Адриатического моря между Триестом и Равеной, могут полностью уйти под воду примерно в 2100 году. Об этом сообщает польское издание на Wiadomosci Dziennik.

По мнению исследователей, уровень моря может подняться на 140 сантиметров, что станет угрозой для исчезновения нескольких прибрежных городов Италии. С таким заявлением выступила команда ученых итальянского Института геофизики и вулканологии, а также из университетов Рима, Бари, Лечче, Катании, Хайфы в Израиле, Парижа и Марселя.

По данным ученых, в Италии есть 33 районах, подверженных риску затопления к концу этого столетия.

Причиной повышения уровня моря ученые назвали быстрое изменение климата и глобальное потепление.