Ученые с помощью стволовых клеток вернули зрение слепым мышам

Японские ученые провели успешный эксперимент по пересадке стволовых клеток в сетчатку глаза для восстановления зрения у слепых мышей. В результате зрение удалось восстановить половине подопытной группы мышей с терминальной стадией деградации сетчатки. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Терминальная стадия деградации сетчатки является основной причиной потери зрения у пожилых людей. На данный момент нет эффективных методов лечения этого заболевания, существующие подходы могут лишь ненадолго замедлить прогрессирование болезни.

В новой работе ученые "переписали" генетический код клеток кожи взрослых мышей так, чтобы клетки перешли в эмбрионально-подобное состояние, и затем конвертировали эти плюрипотентные стволовые клетки в ткань сетчатки. После пересадки слепым мышам полученные ткани образовали фоторецепторы, которые установили прямой контакт с соседними клетками сетчатки.

Проведенный эксперимент подтвердил, что новая ткань способна воспринимать световые сигналы и передавать их соседним хозяйским клеткам, которые передают сигнал в мозг. В результате зрение удалось вернуть половине подопытной группы мышей.