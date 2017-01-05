 

Ученые снова усомнились в замедлении глобального потепления

05 января 2017 г. 13:30
Источник: Зеркало недели
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Ученые опубликовали еще одно исследование, в котором пытаются опровергнуть теорию о замедлении темпов глобального потепления последние 15 лет. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science Advances, сообщает ВВС.

Авторы научного труда настаивают, что последние два десятилетия адепты упомянутой теории в ходе исследований недооценивали роль темпов изменения средней температуры воды в мировом океане. По мнению исследователей, проверка данных показывает, что пауза в глобальном потеплении, которая была замечена другими учеными в 1984-2014 годах, исчезает. Стоит отметить, что это уже не первая попытка исследователей опровергнуть замедление темпов глобального потепления. Самым известным стал доклад американского Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA), опубликованный в прошлом году. В том докладе основной акцент тоже был сделан на недооценке темпов изменения температуры воды в мировом океане. Эти темпы, по мнению ученых, были занижены в два раза.

Причиной этого NOAA называло погрешность, которая появилась при замерах температуры с исследовательских судов. Если же изучить данные с исследовательских буев, ситуация резко меняется. В итоге ученые пришли к выводу, что с учетом обновленных данных говорить о снижении темпов глобального потепления в начале XX века не стоит, так как на самом деле они почти не отличаются от ситуации 1950-1999 года.

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