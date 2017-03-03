Ученые установили причину вымирания последних мамонтов Земли

Ученые заявили о том, что им удалось обнаружить признаки существования "мутационного взрыва" в геноме шерстистых мамонтов, последние представители которых сохранились в ограниченном количестве на острове и вымерли несколько тысяч лет назад, сообщает EurekAlert!.

Шерстистые мамонты были одним из самых распространенных видов крупных млекопитающих, населявших Сибирь, Северную Америку и Берингию. Они вымерли примерно 10 тысяч лет назад в результате влияния климатических изменений и истребления охотниками. Небольшая популяция мамонтов сохранилась на изолированном острове и вымерла только 3,7 тысячи лет назад. Исследователям удалось обнаружить мутации, связанные с потерей множественных обонятельных рецепторов. Кроме того, изменились гены, отвечающие за выбор партнера и положение в социальной иерархии. Эти мутации, по мнению ученых, могли привести к исчезновению мамонтов на острове Врангеля.

В ходе исследования ученые проанализировали геномы двух групп мамонтов. Первая из них обитала на острове Врангеля примерно 4,3 тысячи лет назад в ограниченной популярности численностью около 300 особей. Вторая группа состояла из материковых мамонтов , предки которых населяли Землю примерно 45 тысяч лет назад.