Украина представила слоган и логотип "Евровидения-2017"

Слоганом международного песенного конкурса "Евровидение-2017", которое состоится в Киеве, стал "Celebrate Diversity", ("Уважайте многообразие"). Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA.Перший.

В основе творческого дизайна песенного конкурса - традиционное украинское ожерелье, которое является не только древним женским украшением, но и оберегом. Оно состоит из большого количества бусин, каждая из которых - особенная.

"Слоган "Celebrate Diversity" дополняет прошлогоднюю тему "Come Together" ("Объединяемся"). "Celebrate Diversity" - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", - рассказал исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд.

Победители отбора креативной концепции "Евровидения-2017" - два украинских креативных агентства Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта. Взяв ожерелье за ​​основу логотипа, они представили каждый его элемент с неповторимым узором и формой.

"Celebrate Diversity" станет ключевой темой для всех аспектов песенного конкурса этого года. Слоган и логотип события дают понимание украинской культуры и представления о том, что ждать фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу", - говорится в сообщении.