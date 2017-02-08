Украина представит на "Берлинале-2017" шесть фильмов

С 9-го по 17-е февраля на Европейском кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля будет работать украинский стенд - Ukrainian Film Corner "Ukraine is Your Destination". Об этом на своей странице в Facebook сообщает "ДержКіно України".

На этом стенде Украина представит каталог украинских фильмов 2016-2017 годов, который подготовила Ассоциация киноиндустрии Украины по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Важным является то, что 15 февраля состоится мировая премьера документального фильма "Школа №3" режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит. Его производством Украина занималась совместно с Германией.

Также специальным событием Берлинского МКФ станет показ документального фильма "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" режиссера Аскольда Курова. Этот фильм расскажет о деле незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Показ состоится 11-го февраля при участии Европейской киноакадемии.

Кроме того, на Европейском кинорынке состоятся показы еще четырех украинских фильмов: "Мустафа" реж. Ахмеда Сарихалила, "Слуга Народу 2" реж. Алексея Кирющенко, "5 терапия" реж. Алисы Павловской и "Мир Вашему Дому" реж. Владимира Лерта.

12-го февраля Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко проведет презентацию украинской киноиндустрии, во время которой расскажет о потенциале украинского киноотрасли и представит шоурилы украинских фильмов (как завершенных, так и находящихся на стадии производства). Презентация призвана поощрить иностранных кинопрофессионалов и инвесторов к сотрудничеству с украинскими кинематографистами.

13-го февраля пройдет торжественный прием по случаю представления украинского кино в рамках 67-го Берлинского МКФ. Мероприятие состоится при участии украинских и иностранных представителей киноиндустрии и прессы.

14 февраля на украинском стенде будет представлен полнометражный документальный фильм "Школа №3" режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит. Лента рассказывает историю детей, обучающихся в одной школе небольшого города Николаевка, на Донбассе. Летом 2014-го этот город пострадал от мощных военных действий во время боев за освобождение Славянска. В фильме звучат монологи 13 учеников 8-10 классов николаевской школы. Каждая история связана с каким-то предметом, имеющим важнейшая значение для каждого из героев.

Помимо каталога среди специалистов мировой киноиндустрии будут распространяться и другие презентационные материалы. Таким образом украинское кино хотят продвигать за рубежом.